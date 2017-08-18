呂嫌：我想在總統府升五星旗 誰攔我我砍誰

呂軍億曾在網路上留言，表示希望兩岸儘早統一。（翻攝youtube網站）

（15：16更新）在軍史館偷軍刀，隨後闖入總統府後門砍殺憲兵的呂軍億，下午開始接受警方正式訊問，他談到自己有「大中國傾向」，覺得台灣是中國的一部分，還每晚固定收看大陸中央電視新聞聯播，對祖國統一十分熱誠，他表示會強闖總統府，主要目的，就是想把五星旗升上去，還強調有這把軍刀在手，「誰敢攔我我就砍誰！」

呂軍億的父親是當年大陸撤退的老兵，但多年前已亡故，呂從事污水清理工作，已失業4年多，半年前離開北投老家，在雙北地區打零工，平時住在日租套房，對兩岸統一頗為支持，他曾在網路留言，表示：「衷心希望：祖國的文明威武之師早日登島，使臺灣省真正成為拱衛神州大地，兩洋的鎖鑰…」

(中時)