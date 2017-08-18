200億票房男！吳京狠酸小鮮肉「沒學職業操守」

吳京近來受訪談小鮮肉現象，遺憾現在的經紀人都把新生代藝人保護得太好。（圖／達志影像）

大陸男星吳京近來因為《戰狼2》票房飆破200億台幣票房，讓他成為現在最火的明星！過去從跑龍套、配角做起，熬到現在男主角的過程，吳京對於現在演藝圈中「小鮮肉」現象則有些微詞，更認為現在的新生代男星都被保護的太超過，「沒人教他們職業操守。」

吳京近來接受訪問時，聊及他過去剛入行的辛苦過程，透露當時只要沒戲，導演就會請他蒙臉當背景演員、抹血漿扮死屍等，他直言「這些才是幫你成為男主角的人。」

反觀演藝圈現在充斥著許多「小鮮肉」，吳京就說自己曾遇過不敬業的年輕演員，但他認為要負最大責任的是經紀人，認為經紀人把藝人保護得太好，「沒有人教他們什麼是職業道德和職業操守。」十分感嘆。

(中時電子報)