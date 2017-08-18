多明尼加共和國前國會議員造訪鹿港。（吳敏菁攝）

台灣在拉丁美洲邦交國多明尼加共和國前國會議員Pedro Vicente Jimenez Mejia以及當地基金會董事長Sigfrito Antonio Beato Luthje，在台灣民間友人中華無極門學會理事長郭忠民等陪同下，18日上午造訪鹿港，黃振彥鎮長和鎮公所全體熱烈歡迎。

多明尼加共和國前國會議員Pedro 先生目前擔任多明尼加國營電廠董事長，仍具有政府官員的身分，此行在民間社團的安排下，會晤教育部，協商鼓勵多明尼加學生來台就讀大學事宜，並希望安排邀請台灣的大學赴多國舉辦大學博覽會，以促進兩國的教育交流。

黃振彥鎮長表示，多明尼加共和國是台灣的重要友邦，兩國的外交關係長達76年，多年來，兩國在安全、職訓、農業及醫衛等領域緊密合作，是親密的好兄弟、好朋友

。

外交部資料顯示，多明尼加參議院連續於2013年至2017年間通過決議文或致函支持中華民國參與「國際民航組織」（ICAO）、「世界衛生大會」（WHA）及「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等重要國際論壇，充分展現情誼。鹿港小鎮開心有朋自遠方來，除了贈送能夠代表鹿港文化的八景福袋給議員，也對鹿港的歷史人文、工藝特色等進行介紹與說明。

中華無極門學會理事長郭忠民表示，他是因友人在多明尼加經商廿餘年，在多國與Pedro議員先生交情甚篤，因此在這次Pedro前國會議員造訪台灣時，特別推薦他來彰化縣的鹿港小鎮，對於台灣的歷史發展及古蹟文化保存進行了解，促進兩國的情誼。

黃振彥表示，Pedro先生在擔任多明尼加共和國國會議員期間，對台灣經貿及外交發展助益良多，身為地方政府機構，高興能接待國外賓，推廣鹿港傳統文化，也為台灣外交盡一份心力。

(中時)