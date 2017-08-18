4年內3度酒駕 彰縣議員公共危險罪判刑7月

彰化縣議員柯振杯。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣國民黨籍議員柯振杯4年內3度酒駕肇事，遭檢方依公共危險罪起訴，前2次都獲彰化地院給予易科罰金機會，日前他第3度酒駕且肇事擦撞他人汽車，法官認為他身為議員參與公共事務，卻不以公眾交通安全為念，心態可議，判他有期徒刑7月、併科罰金6萬元，且不得易科罰金。

柯振杯對於判決不願多表示意見，僅表示一定會上訴，消息曝光後其臉書也已經關閉；彰化縣議會指出，過去彰縣議員主要因違反選罷法、遭褫奪公權而解職，因全案仍可上訴，議會將等定讞收到判決書後，再依照內政部公文要求處理，因任期已過半，未來即使柯真的被解職，也無須辦理補選。

今年5月15日中午，柯振杯到知名黑公雞餐廳用餐，席間與友人小酌，返家小歇後晚間自行駕車出門，約6點53分開著價值四百萬凌志名車在彰化是擦撞卓男汽車右前保險桿，員警到場後還藉故講電話、飲水、漫步不斷拖延，晚間8點多表示身體不適，救護車將他送至急診室；在員警不斷勸說下，直到近9點半才接受酒測，呼氣值仍達每公升0.43毫克。

法官審酌，柯振杯2013年3月與去年12月都曾酒後駕車肇事，酒測值分別為0.82、0.65毫克，已非初犯，身為議員參與公共事務，卻不以公眾交通安全為念，心態可議；事發後自始一再推拖酒測，到醫院後並無醫護人員需馬上處理的急況，在場至少耗費4名基層警力隨侍在側，耗費人力資源甚為可觀。

法官在判決書中指出，過往不乏國政名士酒後駕車，獲從輕發落，甚至予以緩起訴而未受審判，仍穩坐廟堂議政之例，但多為初犯；柯振杯就相同罪名已獲2次得易刑機會，因此這次不再宣告得易科罰金或易服社會勞動之刑度，量處最低刑度7個月有期徒刑、併科罰金6萬元，罰金部分得易服勞役。

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(中時)