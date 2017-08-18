西門町又傳停電 台電：線路熔絲故障

今天(18日)下午又傳停電，台電表示，西門町西寜南路、成都路附近，下午因線路熔絲故障，造成周邊約465戶停電，經搶修已於2點13分全數復電。

這是這兩天第二起線路意外，昨(17日)晚9時5分台北萬華區也因線路跳脫，造成6727戶停電，台電表示，經緊急搶修後，已於昨晚10時5分全數復電。

(工商)