「情色教主」雪碧太有料 比基尼秒穿成情趣內衣
辣模雪碧(方祺媛)臉蛋美艷，又有E奶超辣身材，平時作風又豪邁大膽，對粉絲還有求必應，常在臉書po辣照放送福利，因此被封為台灣「情色教主」，擁有龐大死忠粉絲，而經常分享生活二三事的她，昨po照秀出朋友送她的禮物，區區一張自拍照，引起粉絲爆動直呼她「很犯規」。
昨天雪碧在臉書po照，表示朋友送了她一套泳衣，說她一定穿得下，但女神覺得懷疑，於是試穿並拍下「證據」po網，只見雪碧上身上穿了黑色蕾絲透膚繞脖比基尼，支撐的交叉肩帶很細小，帶著綁縛的獨特性感，且布料超小塊，僅能勉強遮住上面兩點，反倒凸顯出雪碧的「胸前偉大」。
雪碧烙話要送她這禮物的女性朋友來瞧瞧， 直呼「我根本穿的很ㄍㄥ」，抱怨一穿這套反而不像泳衣，直呼：「變性感內衣了，而且包不下還壓胸溢出」，然這套「不合尺寸」的比基尼贏得廣大粉絲歡呼，大讚看得好開心「這樣穿反而更美」、「要穿成這樣不是人人做得到的」，還搞笑感謝送禮物的女性友人，引發熱議。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。