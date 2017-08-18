「情色教主」雪碧太有料 比基尼秒穿成情趣內衣

「情色教主」雪碧秀出比基尼試穿照，布料小、尺寸又不合，她一穿就壓胸溢出秒變情趣內衣。(取材自雪碧臉書)

辣模雪碧(方祺媛)臉蛋美艷，又有E奶超辣身材，平時作風又豪邁大膽，對粉絲還有求必應，常在臉書po辣照放送福利，因此被封為台灣「情色教主」，擁有龐大死忠粉絲，而經常分享生活二三事的她，昨po照秀出朋友送她的禮物，區區一張自拍照，引起粉絲爆動直呼她「很犯規」。

昨天雪碧在臉書po照，表示朋友送了她一套泳衣，說她一定穿得下，但女神覺得懷疑，於是試穿並拍下「證據」po網，只見雪碧上身上穿了黑色蕾絲透膚繞脖比基尼，支撐的交叉肩帶很細小，帶著綁縛的獨特性感，且布料超小塊，僅能勉強遮住上面兩點，反倒凸顯出雪碧的「胸前偉大」。

雪碧烙話要送她這禮物的女性朋友來瞧瞧， 直呼「我根本穿的很ㄍㄥ」，抱怨一穿這套反而不像泳衣，直呼：「變性感內衣了，而且包不下還壓胸溢出」，然這套「不合尺寸」的比基尼贏得廣大粉絲歡呼，大讚看得好開心「這樣穿反而更美」、「要穿成這樣不是人人做得到的」，還搞笑感謝送禮物的女性友人，引發熱議。

(中時電子報)