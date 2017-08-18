陳金德戀棧小英沒震怒 顏擇雅：她習慣讓子彈飛

小英（右）習慣讓子彈飛？左為高雄市長陳菊。（報系資料照 王錦河攝）

815大停電，中油董事長陳金德從「留下來改革」到「辭職負責」，扯出民進黨派系鬥爭傳聞，有媒體分析，這代表總統蔡英文提前跛腳。不過知名作家、雅言出版社創辦人顏擇雅卻認為，小英不但沒跛腳，相反的，她的權力大得很。

顏擇雅在臉書貼文表示，小英權力大得很的指標是媒體動不動就有「小英震怒」的新聞。滅香遊行小英震怒，李世光下台也是小英震怒。重點不是小英有沒真的震怒，而是「小英震怒」是超好用的指令。只要有風聲說小英震怒，大家就不必嘴來嘴去，趕快乖乖執行命令。這不表示她權力超大嗎？

那為什麼小英不趕快為中油董座戀棧而震怒？有評論指她被新系綁架。顏擇雅不認為如此，她認為這是小英一貫的性格，每次黨內吵架，她都習慣讓子彈飛一會兒。這次子彈繼續飛下去，重傷的一定是新系。

小英個性雖沒阿扁權謀，卻比阿扁更愛惜自己的政治資本。她如果明白要陳金德下台，就必須先打電話給花媽，變成她欠花媽一個人情。小英覺得不值得，因此寧願讓子彈繼續飛。

顏擇雅分析，對小英來說，黨只要在戰時 (選舉時)團結就好，平時互砍沒關係。當然小英必須為此付出代價，辜寬敏等一干老綠男又會在那裡嫌她領導力不行，游盈隆的基金會又會在那裡操作她民調低。

但，這又是小英強過阿扁的另一點，她不太介意民調，也不介意綠男怎麼嫌她。她喜歡照自己的步調。這可能是貿易談判給她養成的習慣，籌碼掀開的 timing 很重要，掀得早不如掀得好。

(中時電子報)