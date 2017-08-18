世大運》世錦賽金牌古利耶夫不來了
甫在倫敦世界田徑錦標賽摘下男子200公尺金牌的土耳其名將古利耶夫，原本報名參加本屆台北世大運100公尺與200公尺項目，但土耳其台北辦事處18日表示古利耶夫決定好好休息不來台參賽了。
現年27歲的古利耶夫在世錦賽擊敗賽前呼聲最高的南非好手范尼凱特，爆冷奪得200公尺金牌，不但是後牙買加「閃電」波特時代第一位稱霸男子200公尺的男人，也是土耳其在世錦賽稱王的第一人。
原本古利耶夫應該是本屆世大運田徑場上的頭號焦點人物，但隨著土耳其台北辦事處宣告他不來的消息之後，國內民眾有可能會感到些許失落，但，事實上除了古利耶夫外，美國隊的教練劉易士來頭更大，他手中擁有9面奧運、8面世錦賽金牌，同時還是前100公尺世界紀錄保持人，更是連續4屆奧運跳遠冠軍，他將召開記者會接受國內媒體正式採訪。
此外，男子標槍、跳高、跳遠、400公尺、400公尺跨欄、女子100公尺、鐵餅、全能、100公尺跨欄也都有不少國外好手參賽，中華隊選手將面臨嚴苛考驗。
(中時電子報)
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