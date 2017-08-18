世大運》日美大學強打 中華隊連霸勁敵

世大運日本代表隊，今年與中華隊同樣尋求連霸。(圖/截自日本武士隊官網)

台北市大運備受關注的棒球項目，20日即將開打，上屆光州世大運與中華隊並列金牌的日本隊，本屆也組成大學明星隊，與中華隊有相同目標就是尋求衛冕，而美國隊則是以十大聯盟冠軍愛荷華大學棒球隊出征，同樣也是奪冠大熱門。

日本隊今年陣容就是以7月期間前往美國，進行日美大學對抗賽的大學球員為主體，當時日美對抗賽，進行5場賽事，與對方打成2勝3負，而本月13日也開始進行集訓，積極備戰世大運。

日前記者會上，監督善波達也排定20日首戰先發，將由青島凌也主投對上俄羅斯，另外也提到在日美大學對抗賽奪下最優秀投手賞的東克樹、森下暢仁與伊藤将司都將擔任這次的先發輪值角色，就讀關西大學的阪本大樹將是牛棚的重要角色。

楠本泰史在日美對抗賽中榮獲打擊王，本屆世大運無意外扛下日本隊中心棒次角色。(圖/截自日本武士隊官網)

打線部分，無意外將扛下日本隊打線3、4棒的中川圭太以及楠本泰史都擁有亮眼的打擊實力，楠本泰史更在日美對抗賽中拿下打擊王獎項，就讀三年級的中川圭太則期盼能夠在這次的世大運學習國外打者習性，也將盡全力率日本隊奪冠。

這次代表美國參加世大運棒球賽的球隊，是來自美國今年拿下十大聯盟（Big Ten）冠軍的愛荷華大學單一學校所組成，上屆光州世大運，美國是由加州州立大學單一學校領軍，並拿下第4名，今年愛荷華大學也期盼能夠創下佳績。

Robert Neustrom在昨日美國隊與捷克隊熱身賽中轟出單場雙響炮。(圖/截自iowa baseball twitter)

愛荷華大學抵台後，昨就趁著空檔與捷克進行熱身賽，就展現驚人火力，外野手Robert Neustrom轟出雙響炮灌進6分打點，終場以10比5擊敗與中華隊同組的捷克隊；而今年曾參加大聯盟選秀的Brady Schanuel將扛下美國隊首戰墨西哥的先發投手，總教練Rick Heller則指出，希望藉由這個代表國家隊出征的機會，讓選手們獲取更好的經驗。

雖然中華隊在預賽不會與日本以及美國對正面交鋒，不過複賽將就有機會交手，對於尋求連霸的中華隊將也是一大考驗。

(中時電子報)