「天下第一營」憲兵遭砍傷被酸過譽 網嘆：動手後果更慘
總統府今（18）日舉辦親子日，一名51歲的呂姓男子帶著預藏的武士刀，試圖從西側大門進入，24歲的周姓憲兵發現前往質問時，卻遭對方砍殺，當場濺血，消息一出震驚社會。雖事後呂男馬上被制伏，但有不少人就質疑，身為戍守總統府，有「天下第一營」之稱的憲兵211營，竟被人輕易襲擊，是否有些過譽？然而網友皆表達力挺，有人更表示，當過兵的都知道，動手後果更慘。
總統府憲兵今遭人持刀砍傷一事，在批踢踢實業坊（PTT）掀起熱烈討論，有網友就發文表示，一個51歲的阿伯走到總統府門口，輕易就把憲兵砍傷，過去看電視憲兵特輯時，感覺憲兵似乎很威猛，直言是否有些過譽了？
貼文一出，立刻引發熱議，不少網友皆表示，「偷襲很難防欸，你以為每個都傑森報恩嗎？」「真要動手憲兵不會輸吧？」「任何人被偷襲就是這樣，至少歹徒還是被抓了。」
還有許多人感嘆地指出，若今天憲兵真的做出防衛，後果可能更慘，「你以為麻煩的是動手？麻煩的是沒人支持你動手還要寫報告。」「你當過兵嗎？你知道最不能動的就是平民。」「當過兵就知道，動手後果比你被砍還嚴重。」「你槍開下去就是拿下半輩子去賭惹。」
關於總統府憲兵遭砍受傷，國防部長馮世寬表示，「我說不出我有多難過。」除要表揚憲兵奮不顧身阻止暴徒，也要向受傷憲兵家屬致歉，並會檢討憲兵用槍時機；馮指出，嫌犯是衝進來，總統府縱深短，憲兵從台階下出來阻擋，就地理位置來說，短時間能阻止，已是不簡單。
(中時電子報)
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