世大運維安 柯P：已有充分準備

總統府今早發生憲兵遭攻擊事件，外界關心明天開幕的世大運維安狀況。台北市長柯文哲今天受訪表示，維安還是有充分準備，他自己看過準備計畫。

柯文哲下午接見中華台北女子拔河隊後接受媒體採訪，被問及早上發生的總統府憲兵遭攻擊事件，他說這是零星事件，世大運部分維安還是有充分準備，不能說百分之百，但真的有很好的準備。

至於陳抗區設置地點，柯文哲說應該叫意見表達區，設置細節包括擺在哪裡、範圍多大等，要以警察局長說法為主，不是不能公佈，是時間還沒到。

(中時)