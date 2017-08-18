扁申請出席世大運 中監4理由駁回

前總統陳水扁，日前向台中監獄申請參加世大運開幕典禮，中監今天發函提出「4點不宜參加理由」，認為扁不適合長途跋涉參加該活動，而駁回其申請。

台中監獄今天發函陳水扁，駁回其申請的理由是：世大運開幕式雖為公開非政治性活動，但此行需長途跋涉，現場人數眾多，安全維護較複雜，若遇有陳情抗議活動，對扁的身心安全也會受到影響。

中監同時也與世大運主辦單位聯絡，主辦單位表示，有安排醫療資源，但不會特別安排醫療小組，若再遇陳抗活動，極易發生有礙安全或身體健康的不特定情事，理由和去年不准出席雙十慶典大致相同。

(中時)