世大運明開幕 葉俊榮視導中央安全指揮中心
世大運即將於明天開幕，內政部長葉俊榮今（18）日上午特地前往警政署視導中央安全指揮中心，聽取各任務編組工作概況簡報，瞭解目前世大運相關準備與執行進度。葉俊榮除肯定各部門將維安整備工作做得滴水不漏之外，更慰勉員警辛勞，特別提醒全體工作人員，天氣酷熱，執勤時務必要留意身心健康，才能面對接下來賽事期間的各種挑戰。
由於西班牙巴塞隆納昨天發生汽車恐攻事件，葉俊榮指出，政府十分重視反恐維安工作，各單位先期已經進行多場反恐講習及演練，並特別提醒維安單位提高警覺，加強管制大型車輛出入選手村周邊等反恐作為，一有突發狀況，迅速應變反制。
世大運中央安全指揮中心由葉俊榮擔任指揮官，下設12個任務功能編組，研擬賽事期間各類可能天然災害或人為威脅的應變措施，並整合各部會與相關單位資源，共同維護整個賽事期間安全。內政部表示，除開閉幕時提升為一級開設外，賽事進行期間也將維持二級開設，確保整體維安指揮體系及各項工作執行無礙。
葉俊榮表示，世大運是國際矚目的賽事，預計明天開幕將會有超過2萬5000人入場觀賞，為加速安檢流程，確保開幕典禮順利進行，呼籲民眾不要將剪刀、指甲刀、美工刀、自拍棒、長傘等有安全疑慮的違禁物品帶進會場。
針對陳抗團體揚言發動抗爭一事，葉俊榮表示，台灣是一個民主深化的國家，政府充分尊重各界表達言論的自由與權益，若能理性、平和地傳遞意見，將展現台灣民主的實踐，但絕不允許違法脫序的行為影響民眾權益或賽事進行，若有相關情事發生，一定依法究辦。
(中時)
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