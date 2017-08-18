外界關注歷屆市長世大運座位 柯：目光應投向舞台
世大運明天開幕，總統及台北市歷屆市長座位安排備受關注。台北市長柯文哲今天下午接見中華台北女子拔河隊後接受媒體採訪，他說，已排了幾個版本，但大概要到明天中午才能確認誰能來、誰不能來，同時他呼籲大家應把目光投向舞台，不要老看觀眾席。
媒體詢及會不會和台北市前市長馬英九打招呼？柯文哲表示，會啦，他還是前市長，該怎麼做就怎麼做；至於會不會跟馬握手？柯則未正面回應。
不過柯文哲呼籲，大家要把目光投向舞台中央，不要投向觀眾席，世大運是台灣盛事，預演就已經蠻好玩的，花800元購票入場看動員3000人的表演、跳舞，很不簡單，他說，還是第一次看到地板是LED燈，覺得奇怪，怎麼踩不破。
被問及會去看哪些賽事時，柯文哲說，他會去慰勞，會得獎的、會得冠軍的、會拿金牌的，他應都會出現，不過行程還有與姐妹市市長見面、接見外國賓客等，都在處理外交，沒時間看球賽。
(中時)
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