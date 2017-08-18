食藥署抽驗市售10款雞蛋 未檢出農藥芬普尼

食藥署今完成市售10款雞蛋抽驗，均未檢出農藥芬普尼。（食藥署提供）

歐洲國家和韓國本月陸續爆發雞蛋被農藥芬普尼（fipronil）汙染的事件，衛福部食藥署2天前緊急啟動全台北中南三區、市售雞蛋通路的芬普尼抽驗專案，總計抽驗10款產品，並於今(18日)完成檢驗，皆未檢出芬普尼殘留。

食藥署指出，雖然歐盟和韓國等地的雞蛋並未輸台，但事件爆發後，為確保民眾食安，該署仍主動進行市售雞蛋抽驗，並於2天內完成檢驗，包括抽樣、檢驗方法確效試驗評估、檢驗方法公開。

依據我國「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定，雞蛋中不得檢出芬普尼，遭抽驗的10件雞蛋也均未檢出芬普尼殘留，民眾不需擔心。

(中時)