扁欲出席世大運被駁 陳致中：非常遺憾

陳致中臉書PO出前總統陳水扁收到世大運開幕式的VIP證。（曹明正翻攝）

針對前總統陳水扁申請參加世大運開幕式被駁回，扁子陳致中回應，相信台北市政府的充分準備，現任總統出席之場合，維安、醫療不太可能不足，且陳總統醫療小組兩位醫師隨行，包含陳順勝教授。對此結果感到無奈，非常遺憾。

18日上午，陳致中臉書PO出陳水扁獲邀參加世大運開幕的VIP證，當時中監尚未宣布准駁，陳致中貼文並提到「法務部該不會再用大會維安不足、醫療不夠、恐有陳抗事件來封殺吧」，重提去年10月陳總統受邀但不能出席國慶大典的理由。

「這樣子豈不是讓柯P揹黑鍋！？」陳致中認為，如果不能出席，等於讓台北巿長柯文哲揹黑鍋，不過發文不久，即傳出中監駁回的消息。

(中時)