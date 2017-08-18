稱太忙沒空談戀愛 南柱赫李聖經9月情變

南柱赫、李聖經今宣告分手。（圖／達志影像）

因韓劇《舉重妖精金福珠》假戲真做的南柱赫、李聖經今年4月才透過經紀公司承認交往5個月，讓粉絲歡呼「舉重CP成真」，如今已交往9個月的兩人，今(18日)被韓媒爆料閃電分手，稍早兩人經紀公司「YG娛樂」也證實此事，表示因行程繁忙，南柱赫、李聖經決定退回前後輩關係。

23歲南柱赫和27歲李聖經今年4月透過公司低調承認正在發展姊弟戀，同屬於YG娛樂的兩人，今稍早被媒體報導，知情人指因繁忙行程導致兩人關係轉淡，已經於近日分手，YG娛樂不久後也證實此事，稱兩人已變回好友，之後仍會為對方工作上的表現加油打氣，讓支持兩人在一起的粉絲直呼可惜。

(中時電子報)