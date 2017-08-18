稱太忙沒空談戀愛 南柱赫李聖經9月情變
因韓劇《舉重妖精金福珠》假戲真做的南柱赫、李聖經今年4月才透過經紀公司承認交往5個月，讓粉絲歡呼「舉重CP成真」，如今已交往9個月的兩人，今(18日)被韓媒爆料閃電分手，稍早兩人經紀公司「YG娛樂」也證實此事，表示因行程繁忙，南柱赫、李聖經決定退回前後輩關係。
23歲南柱赫和27歲李聖經今年4月透過公司低調承認正在發展姊弟戀，同屬於YG娛樂的兩人，今稍早被媒體報導，知情人指因繁忙行程導致兩人關係轉淡，已經於近日分手，YG娛樂不久後也證實此事，稱兩人已變回好友，之後仍會為對方工作上的表現加油打氣，讓支持兩人在一起的粉絲直呼可惜。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。