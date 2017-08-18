因應中國在南海軍事化行動 日將金援東南亞國家

日本外務大臣河野太郎18日(台北時間)在華府表示，日本至2019年止的3年內，將提供印度洋、太平洋沿岸國家5億美金的支援，以助其加強海洋安保能力，同時考慮提供巡邏船等。河野與美國國務卿提勒森舉行會談時，還商討有關川普預定今秋首度訪日事宜。

日媒指出，日本助印度洋、太平洋沿岸國家提升海上安保能力，乃為因應中國在南海的軍事化行動以及向印度洋擴張海洋勢力。

河野表示，「日本將與南韓、澳洲、印度、東南亞各國等，推動比過去更進一步的防衛合作。」

針對川普訪日計畫，河野向提勒森強調，「為了向海內外展示不可撼動的美日同盟，日本相當重視川普首度的訪日行。」

有關美國退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）一事，河野表示，「美日主導亞太的經濟秩序是很重要的。」提勒森除表示贊同外，還強調，美國將協助維持自由且開放的經濟秩序。

(中時)