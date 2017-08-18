土銀行善團 募200萬捐救護車
由土地銀行員工黃金利發起的「土地銀行行善團」，得知羅東聖母醫院的神父遠從半個地球外的義大利，照顧台灣的人民，深受感動而發起捐款活動，行善團募得200萬元，購買1輛救護車、2部AED，今天（18日）在羅東聖母醫院舉辦捐車儀式，院方表示，會將眾人的愛心傳到偏鄉，照顧最需要幫助的人。
黃金利表示，從報章雜誌報導中得知外籍神父的善行，他們以外國人的身分照顧台灣的人民，將自己奉獻給台灣這塊土地，因此深受感動、號召捐款，從2015年發起後，至今年初已募得200餘萬元。
黃金利表示，所得善款用來添購救護車，並購買2部AED給醫院做緊急救護之用。他說，雖然我們不是醫生，但可以捐救護車，來幫助醫生救患者，感謝土銀所有員工的愛心，號召社會、企業共襄盛舉，讓社會更和諧、更溫暖。
羅東聖母醫院院長徐會棋表示，醫院承接山地醫療服務多年，每天下午2點救護車載著醫護人員往山區，最遠到南山，翌日清晨6時再從南山回到醫院，來回一趟150公里，加上山路彎彎曲曲，救護車折損率非常高。
徐會棋表示，被命名為「羅東聖母號」的救護車，將用在山地醫療，聖母醫院會是善心人士們的愛心轉運站，會透過這部救護車將各位的愛心傳到偏鄉。
(中時)
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