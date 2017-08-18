斗六湖山水庫僅蓄水 不開放觀光
湖山水庫已達第二階段蓄水水位185公尺，本周日邀請附近居民進行環境教育，湖山水庫管理中心表示，為了兌現環評承諾，未來並不開放觀光，若要參訪必須事先申請。
管理中心主任李炎任表示，基於湖山水庫不得做為遊憩觀光之用的環評承諾，僅可開放周邊綠美化的景觀設施，如欲前往參訪必須事先申請，人數也有限定。
不過，去年豐泰基金會曾在湖山水庫舉辦路跑，水庫管理中心本周日9點起至12點半舉辦「湖山水庫汛期安全暨環境教育宣導活動」，民眾一頭霧水到底湖山水庫能不能玩。
李炎任指出，先前路跑活動並未到跑到「壩上」，是在下游面跑；本周日舉行的活動是環境教育也不是休憩活動，對象是集水區附近民眾。
中區水資源局副局長顏詒星表示，民眾想了解湖山水庫生態、水質，很歡迎登記參訪。
湖山水庫開發以來，民眾多次表達希望興築環湖步道，顏詒星表示，低衝擊的環湖步道仍在評估中，長約十公里，若評估可行也會只是「土路」，以減輕環境衝擊，畢竟湖山水庫僅作為民生用水供應之用。
(中時)
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