呂嫌遺書曝光：效法烈士 我死得起

呂軍億自寫的遺書。（陳鴻偉翻攝）

呂的背包中共有手套、榔頭及遺書等物品。（陳鴻偉翻攝）

偷軍刀砍憲兵的呂軍億，在下手前已寫好一封遺書，內容表示自己是效法中國與美國軍機對撞身亡的烈士王偉，說自己「敢於亮劍，刺刀見紅」，強調自己「死得起，千言萬語訴說不完。」

呂軍億遺書表示，看到祖國的建設大潮日日向好，內心十分激動……祝中華民族繁榮昌盛，為慎重除了簽名外，還蓋了自己的印章。

王偉是中國人民解放軍海軍航空兵飛行中隊隊長，2001年4月1日駕駛編號81194的殲-8戰鬥機，進行對美國海軍偵察機監視任務，意外與美國偵測機相撞，戰機墜海殉職，得年32歲，中共後來追譽他為烈士，呂軍億把這次入侵總統府的行為，自比如同王偉。

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