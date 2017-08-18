教育外交！史瓦濟蘭種子教師學台技職教育

史瓦濟蘭種子教師來台學習技職教育，與勤益科大發展良好互動，為台灣建立教育外交典範。（林欣儀攝）

教育外交奏捷！國立勤益科技大學協助台灣邦交國史瓦濟蘭提升技職教育效能，今年邁入第二年，透過4名該國種子教師來台學習，將最新的電子智慧技術、證書制度推到史瓦濟蘭，成效斐然，更獲該國大使讚譽，承諾雙方合作與發展將更深入。

從勤益科大副校長李鴻濤手中接過證書，來自史瓦濟蘭的種子教師Mcabango表示，在台灣為期6周的課程訓練，學到繪圖軟體、驅動程式相關軟體的使用，希望將這些最新技術帶回，透過遊戲帶領學生學習，可達到相當大的影響。

勤益科大電資學院院長趙貴祥指出，學校協助國發會推動「史瓦濟蘭技職教育與職業訓練提升計畫」，今年邁入第二年，4名種子教師來台學習電機、資訊培育課程，其中包含實作與新軟體使用，同時輔導他們領取國際證照，讓種子教師將台灣的技職教育帶回該國，提升他們學識。

史瓦濟蘭王國大使H.E. Ambassador Thamie Dlamini指出，台灣技職教育帶給史瓦濟蘭新挑戰，透過雙方政府與學校的努力，盼技職教育能向前邁進，也實踐人民對人民的外交互動模式，未來兩國期盼針對新產業發展能有更緊密合作，藉此穩固雙方關係。

(中時)