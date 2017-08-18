500所兒童遊戲場所 彰縣府全面總體檢
兒童遊戲場是小朋友歡樂天堂，卻也可能設計或失修，暗藏危險，像地板凹陷、設施螺絲鬆脫等，彰縣府為全面提升兒童遊戲場安全，調查縣內公園、餐廳、醫療院所、幼兒園、國小、觀光工廠和休閒農場等超過500所兒童遊戲場，全面總體檢，依檢測結果輔導設置單位改善。
衛生福利部公布「兒童遊戲場設施安全管理規範」今年1月上路，要求各場所附設兒童遊戲場者，應符合國家標準。除了設計應符規範，正確維護也是重點，像是有些場地要刷洗髒汙，不使用中性洗劑，採工業型洗劑，造成塑膠材質脆化，種下不安全因子。
魏明谷表示，為維護孩子遊戲場域安全，與台灣德國萊因公司合作，透過安全檢驗讓孩童可以安全地使用遊樂器材，同時提醒家長注意遊戲設施是否老舊或是有縫隙，盡量不要讓孩童穿著有繩帶的服裝，避免與遊樂設施拉扯而造成傷害，一起為兒童遊戲安全把關。
魏明谷指出，除了遊具健檢把關遊戲場安全以外，更需家長共同守護，提醒家長要先留心遊戲設施的適用年齡標示及閱讀遊戲說明告示牌、避免使用老舊運轉有異音的遊樂設施並查看是否鬆脫損壞、場地防護鋪面鋪設的沙地是否均勻、地墊是否老舊破損翹起或長青苔、孩子們避免穿綁帶衣帽、遊戲場所是否有定期檢驗合格，且全程陪同等，才是確保兒童安全不二法門。
今天縣府社會處以華陽公園為示範場地，說明幾種常見可能遊玩意外，包括緩衝不夠的攀爬墜落、身體部位穿越的誘陷意外、頸部衣物纏結或被銳角尖端所傷等，都是兒童遊樂場潛在危險的觀察重點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。