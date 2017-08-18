500所兒童遊戲場所 彰縣府全面總體檢

彰縣府為全面提升兒童遊戲場安全，全免總體檢縣內500所兒童遊戲場。（吳敏菁攝）

彰縣府為全面提升兒童遊戲場安全，全免總體檢縣內500所兒童遊戲場。（吳敏菁攝）

彰縣府為全面提升兒童遊戲場安全，全免總體檢縣內500所兒童遊戲場。（吳敏菁攝）

兒童遊戲場是小朋友歡樂天堂，卻也可能設計或失修，暗藏危險，像地板凹陷、設施螺絲鬆脫等，彰縣府為全面提升兒童遊戲場安全，調查縣內公園、餐廳、醫療院所、幼兒園、國小、觀光工廠和休閒農場等超過500所兒童遊戲場，全面總體檢，依檢測結果輔導設置單位改善。

衛生福利部公布「兒童遊戲場設施安全管理規範」今年1月上路，要求各場所附設兒童遊戲場者，應符合國家標準。除了設計應符規範，正確維護也是重點，像是有些場地要刷洗髒汙，不使用中性洗劑，採工業型洗劑，造成塑膠材質脆化，種下不安全因子。

魏明谷表示，為維護孩子遊戲場域安全，與台灣德國萊因公司合作，透過安全檢驗讓孩童可以安全地使用遊樂器材，同時提醒家長注意遊戲設施是否老舊或是有縫隙，盡量不要讓孩童穿著有繩帶的服裝，避免與遊樂設施拉扯而造成傷害，一起為兒童遊戲安全把關。

魏明谷指出，除了遊具健檢把關遊戲場安全以外，更需家長共同守護，提醒家長要先留心遊戲設施的適用年齡標示及閱讀遊戲說明告示牌、避免使用老舊運轉有異音的遊樂設施並查看是否鬆脫損壞、場地防護鋪面鋪設的沙地是否均勻、地墊是否老舊破損翹起或長青苔、孩子們避免穿綁帶衣帽、遊戲場所是否有定期檢驗合格，且全程陪同等，才是確保兒童安全不二法門。

今天縣府社會處以華陽公園為示範場地，說明幾種常見可能遊玩意外，包括緩衝不夠的攀爬墜落、身體部位穿越的誘陷意外、頸部衣物纏結或被銳角尖端所傷等，都是兒童遊樂場潛在危險的觀察重點。

(中時)