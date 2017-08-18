肇事率高 高市9月底前改善6條快、慢車道轉向衝突

高市統計因未依規定讓車衍生車禍比例高，為確保用路人行安全、降低肇事，繼民權路全路段禁止快車道右轉後，交通局針對楠梓、小港、前鎮、仁武區等6條快、慢車道轉向衝突的工業區、港區聯外重要道路，將進行規劃改善，預計9月完工。(劉宥廷攝)

高市統計因未依規定讓車衍生車禍比例高，為確保用路人行安全、降低肇事，繼民權路全路段禁止快車道右轉後，交通局針對楠梓、小港、前鎮、仁武區等6條快、慢車道轉向衝突的工業區、港區聯外重要道路，將進行規劃改善，預計9月完工。

交通局表示，車禍中未依規定讓車（右轉汽車與直行機車衝突）佔17％，比例相當高，為此去年10月起，先針對部分中華四路段禁止汽車直接由快車道右轉，右轉汽車須提前一個路口進入慢車道再右轉；該措施上路，有效改善肇事率，年初事故率比去年同期大減53%，7月再推民權路全路段禁快車道右轉。

交通局指出，為確保用路人，特別是機車族，行駛於其他同屬快慢分隔島路型路段的安全，今年持續針對楠梓區土庫一路、小港區光和路與台機路、前鎮區新生路與漁港路、仁武區鳳仁路等6條道路進行規劃改善，預定9月底前完工。

交通局說，6條道路除路型相仿，因多為工業區聯外重要道路，大型貨車、聯結車等占道路交通流量組成相當比例，常有大型車由快車道右轉與慢車道直行機車肇事情事；去年1對母子騎機車行經漁港路口時，就遭右轉的中油槽車擦撞，造成2死慘劇。

其中，考量部分路段如土庫一路、新生路北段的慢車道，因路幅寬度足夠，將規劃快車道禁止右轉，須提前進入慢車道後才可再右轉；其餘路段因慢車道路幅不足，無法讓大型車匯入慢車道右轉，交通局將設立慢車道號誌，規劃快、慢車道通行時間，輪流放行，或將慢車道的綠燈提早關閉，籲請用路人屆時依標線及號誌等管制行駛。

(中時)