肇事率高 高市9月底前改善6條快、慢車道轉向衝突
高市統計因未依規定讓車衍生車禍比例高，為確保用路人行安全、降低肇事，繼民權路全路段禁止快車道右轉後，交通局針對楠梓、小港、前鎮、仁武區等6條快、慢車道轉向衝突的工業區、港區聯外重要道路，將進行規劃改善，預計9月完工。
交通局表示，車禍中未依規定讓車（右轉汽車與直行機車衝突）佔17％，比例相當高，為此去年10月起，先針對部分中華四路段禁止汽車直接由快車道右轉，右轉汽車須提前一個路口進入慢車道再右轉；該措施上路，有效改善肇事率，年初事故率比去年同期大減53%，7月再推民權路全路段禁快車道右轉。
交通局指出，為確保用路人，特別是機車族，行駛於其他同屬快慢分隔島路型路段的安全，今年持續針對楠梓區土庫一路、小港區光和路與台機路、前鎮區新生路與漁港路、仁武區鳳仁路等6條道路進行規劃改善，預定9月底前完工。
交通局說，6條道路除路型相仿，因多為工業區聯外重要道路，大型貨車、聯結車等占道路交通流量組成相當比例，常有大型車由快車道右轉與慢車道直行機車肇事情事；去年1對母子騎機車行經漁港路口時，就遭右轉的中油槽車擦撞，造成2死慘劇。
其中，考量部分路段如土庫一路、新生路北段的慢車道，因路幅寬度足夠，將規劃快車道禁止右轉，須提前進入慢車道後才可再右轉；其餘路段因慢車道路幅不足，無法讓大型車匯入慢車道右轉，交通局將設立慢車道號誌，規劃快、慢車道通行時間，輪流放行，或將慢車道的綠燈提早關閉，籲請用路人屆時依標線及號誌等管制行駛。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。