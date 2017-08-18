新北市府帥氣叫賣哥 臉書拍賣在地美食

直播最高潮是新莊第一市場、原價2700元的帝王蟹一元起標，老闆示範如何剪開帝王蟹。（葉書宏翻攝）

新北市政府搭上「直播電商」熱潮，昨（17）日晚間再度將市府會議室變成攝影棚，由新聞局主秘葉元之擔任叫賣哥，在臉書上直播拍賣市場美食。一小時的節目中，賣出近70樣商品，所有美食幾乎一推出就秒殺，共吸引近7000人次的留言，1000多次分享，不少粉絲怨嘆，「真是手腳慢就搶不到了啊」！

直播最高潮是新莊第一市場、原價2700元的帝王蟹一元起標，在老闆還在示範如何剪開帝王蟹時，粉絲們就瘋狂下單，價格不到10秒鐘就飆升到1800元，在葉元之的要求下，老闆直接答應用1800元賣出，並且將數量追加至5隻，現場簡直嗨翻天，網友紛紛留言「老闆人真好」。

其他包括泰山市場的蜂蜜茶鵝、板橋黃石市場的阿海閹雞、汐止觀光夜市的現烤生蠔，都用5折左右價錢賣出，讓網友搶到手軟；另外甜點類的蜜粉粿、淡水中山市場的6吋檸檬塔，也都相當受到粉絲們歡迎。

葉元之表示，網路直播電商正夯，市府搭上這股熱潮，運用網路無國界的特性行銷新北市，不僅可以幫在地廠商創造商機，也能讓大家認識新北市的特色；下周將直播拍賣宗教文創商品，並在直播中提供民政局設計的月老紅線、金鏟子及「獅紙大開口」面紙盒供網友們抽獎。

經發局長張峯源表示，新北市市場有很多必吃的美食，他自己就常買茶鵝及閹雞送朋友，大家都很喜歡。市場處今年還首度舉辦「票選新北市場好味道」，民眾於至8月31日前票選新北市市場美食，有機會獲得iPhone 7、HTC RE、GOPRO hero 5等大獎，歡迎大家為心目中代表新北市場的好滋味投票。

(中時)