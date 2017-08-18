因應北韓試射導彈 日在四國進行警報演習
日本總務省消防廳18日上午針對包括島根、廣島、高知縣在內的四國地區9縣的市鄉村，舉行了日本全國瞬間警報系統（J警報系統）的訊息傳遞演習。北韓預告將朝關島周邊試射彈道飛彈，且飛彈將高空越過島根、廣島、高知3縣。
日本去年11月也進行過J警報系統的全國演習，但有些地方自治體因為機器故障和接收機設定錯誤等，使得防災無線廣播無法即時傳遞訊息。這次為因應北韓揚言試射飛彈，再次確認J警報系統是否能正常運作。
J警報系統是利用人造衛星，由日本中央政府向地方自治體傳送最新訊息，再透過自治體的防災行政無線廣播等，迅速傳達有關彈道飛彈試射或海嘯等緊急情報給各地居民的警報系統。
(中時)
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