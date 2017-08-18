高市民權路全路段禁快車道右轉 當心違規失荷包

高市民權路是目前唯一全路段禁止快車道右轉，上月底完設相關禁制標誌、標線及號誌，但推行迄今仍發現有部分用路人為貪快、方便，還是由快車道違規右轉，增加機車族直行危險性；交通局呼籲，屆時未依標誌、標線規定轉向的用路人，將依違反道路交通管理處罰條例規定裁處。(劉宥廷攝))

高市民權路是目前唯一全路段禁止快車道右轉，上月底完設相關禁制標誌、標線及號誌，但推行迄今仍發現有部分用路人為貪快、方便，還是由快車道違規右轉，增加機車族直行危險性；交通局呼籲，屆時未依標誌、標線規定轉向的用路人，將依違反道路交通管理處罰條例規定裁處。

交通局指出，民權一路、二路16處路口前年及去年分別發生217件及246件車禍，分析肇事因素，其中快車道左右轉與慢車道直行機車碰撞比例各高達近20%；於是與警察局交通大隊等研商，決議將民權路全路段施行快車道禁止右轉。

交通局表示，快車道禁止右轉、慢車道禁止左轉，慢車道號誌燈號也全面配合修正為箭頭燈號，用路人需提前一個路口改駛慢車道後再行右轉；而五福、青年、四維、三多、廣西、二聖、一心、鄭和(民興)及一德(管仲)等9處交岔路口一併設置左轉專用車道及左轉時相，以提供路口左轉車輛更安全的行車環境。

另民族、十全路口今年上半年已有33件車禍事故，警分析該路口肇事原因，大多為自小客車違規在路口搶快右轉，與慢車道機車擦撞，警除加強宣導、路口前方增設標誌外，也增加該路口巡邏密度，提升見警率，提醒用路人務必依右轉專用號誌行駛。

(中時)