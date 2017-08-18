傳中央委員連署條喊價上萬 國民黨：歡迎檢舉

國民黨將於下月9日舉行第20屆中央委員選舉，競爭激烈，並出現「換票聯盟」，傳出有候選人蒐集黨代表連署條上繳換票聯盟，一張連署條喊價逾萬元。國民黨文傳會副主委洪孟楷今（18）日強調，若有任何不法，歡迎各位黨代表檢舉，勿枉勿縱。

媒體報導指出，較具規模的換票聯盟包括雲林縣長張榮味系統、中常委游家富、黃志雄籌組的「四○聯盟」、中央委員連勝文的「政二代聯盟」、前主席洪秀柱的洪家軍、富商陳萬添、立院系統等，各擁山頭。

對於媒體報導，連勝文表達強烈不滿，強調未經查證，僅憑傳言，刻意貼標籤的做法，令人遺憾。連勝文說，他個人及好友們參選中央委員，向來不參與任何換票作業，其投票之標準即「理念」與「情誼」。

他進一步表示，凡是對國民黨有貢獻，特別是在2014年選舉及過去各種選舉中合作過之戰友，以及年輕有活力的後進，不論地域，無關背景，皆為其支持之對象。

外傳連署條喊價上萬元，角逐中央委員的立委蔣萬安表示，「完全沒聽說這樣的事」，但他在跑行程的過程中，的確聽到很多基層黨員反映，黨內選舉文化為人詬病；他相信黨中央都了解，此次中央委員、中常委改選後，黨中央應該會針對黨代表提出的改革建議來著手。

同樣要角逐中央委員的立委李彥秀表示，中央委員選舉每位黨代表可以投105票，當然可能有黨代表透過互相方式來投票，但只要不涉及黨內選舉相關規定，黨中央都會允許，至於是否違法情事，相信黨中央會清查。

洪孟楷表示，不管是中常委或中央委員選舉，黨中央都已要求簽署不得成立，亦不參加換票聯盟、不私自舉辦餐會等選舉公約；黨中央重申，任何有心參選中央委員的黨代表，都要遵守簽下的競選公約。若有任何不法或違約，歡迎黨代表檢舉，勿枉勿縱。

(中時)