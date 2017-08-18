軍刀失竊淪維安漏洞 國防部：我們也是受害單位

總統府維安憲兵今(18日)被呂姓歹徒刺傷，其刀械竟是從軍史館竊取，各界嘩然。國防部發言人陳中吉少將下午表示，軍史館並非沒有處置，人員發現後，馬上上樓確認是否只有此展櫃被破壞；相關同仁第一時間就向警方反映，後續亦會提供物證、跡證，盼案情儘速落幕。

被問到為何現場人員未發現，陳中吉則表示，「我們也是受害單位」，造成憾事大家不樂見，後續將配合警方處理，請各位媒體焦點放在嫌犯上面，以及其犯案動機、為何有此方式，其他的過程我們當然會配合警方進一步深入了解。

對於外傳軍刀未至於展櫃，陳中吉也否認，此說並不正確，呂姓歹徒大概10點10分左右，持榔頭破壞展櫃的強化玻璃，再竊取日本造98式軍刀。

陳中吉說，軍史館今天有5位編制，分別展館、櫃檯，只要有人參訪都會去導覽，在此過程中，是否應處有瑕疵、失職，他一再強調，「我們也是受害單位」，軍史館本來就是開放空間，盼焦點放在嫌犯，以不當方式取得文物，國防部要加以譴責。

陳中吉也說，安檢動作我相信大家都能精進，每一件事情發生後，都會有相關檢討；至於說加強安檢或是文物保存強化，這都是未來所努力方向。

(中時)