讓德川家康害怕 最著名日本武士刀「妖刀村正」

去年於伊勢桑名展出的三把村正刀。（圖/桑名市政府）

無論在電影、電視劇或動漫，日本戰國時代的歷史和武士知名度都很高，配戴在武士身上、一把鋒利且製作精良的武士刀，往往也成為不少知名的大名、城主或武士們追求的目標。其中最為後世最知道的一把名刀，莫過於被開創德川幕府的首代將軍德川家康，稱為名匠村正家族所鑄造的刀- 「妖刀村正」，不僅成為日本戰國史上知名度最高的刀，更成為當代小說和動漫中，一款富有傳奇色彩的武器。

提到妖刀村正，必然會與德川家康扯上關係，無論是早期仍使用「松平」姓氏的他、或是後來改為德川的他和家人，似乎都會和「村正」有不好的連結。傳聞指出，祖父岡崎城主松平清康，在與織田家作戰期間，遭家臣阿部彌七郎正豐用刀斬殺而亡，彌七郎當時所用之刀，據傳就是千子村正，自此之後，村正就被松平家視為不詳之物。但十年後，相同的悲劇卻再次上演，家康的父親松平廣忠，也遭家臣岩松八彌暗殺，此次所持的武士刀正巧也是村正。

在日本大河劇中扮演德川家康的演員津川雅彥。（圖/日本NHK網站）

江戶時代所鑄造的脇差。（圖/Rama＠維基百科）

脫離人質生活、重返三河地區的德川家康，在父祖相繼遭到村正所殺害後，在與新崛起的織田信長結盟後，卻第三度迎來不幸的消息：嫡長子信康被懷疑和武田家勾結，而被信長勒令切腹，切腹所用之刀正是是勢州村正。一次又一次的打擊，讓家康最終下令禁止廢除村正所打造的武器，並禁止使用。但對於許多反對德川的武將，像是福島正則和真田幸村等武將，仍透過改名或將刻紋磨掉，繼續祕密保存。

去年於伊勢桑名舉辦的村正刀特展。（圖/桑名宗社網站）

被德川家康視為「妖刀」的村正刀。（圖/Ihimutefu＠維基百科）

但從史實和地緣上分析，主要原因恐怕是，因為村正刀的產地伊勢國（今三重縣）與德川家所在的三河國的地理位置非常的接近，又是當時該地最出名的製刀家族，從地緣上，德川家本就非常容易遇到村正刀，因它而受傷和死亡的機率，自然比其他工匠所鑄造的武器更高。不過，時間移動到幕末時期，許多支持倒幕的武士，利用村正剋德川的傳說，經常在自行在武士刀上刻上「村正」的刀銘，以此祈求打倒德川幕府成功。

日本武士刀的發展時間非常長，中間經歷多種變革和轉變，逐漸演化成一長一短的模式。長的一般分為太刀或打刀，根據其長度、材質和刀刃位置而有所區別，短刀則稱為脇差，於江戶時代後成為武士的固定裝束，長度介於40至60公分之間，不僅是近身的防衛武器，也是常見當武士犯罪或戰敗時切腹所使用的工具。而對於武士刀的分類，大致上按時間可分為三期，古刀是戰國時期以前鑄造的、新刀則是戰國至江戶幕府時代，而現代刀則是明治維新後頒布廢刀令後，主要以觀賞和藝術之用所鑄造的武士刀。

(中時電子報)