爭相來看荷蘭健美水男孩？座位冷冷清清
世大運水球賽首日門票超搶手，賽前全數售光，民眾在現場買不到票，甚至還有韓國來的親友團也無法入場。實際進入場館，卻發現場內不如想像爆滿，甚至還有部分座位整區空蕩蕩。
賽前在網路上討論度超高的荷蘭隊，以一張展露健壯身材的寫真照，瘋傳整個社群網路，據說門票銷售狀況由黑翻紅，不少人也在網路上徵求水球賽事門票。
不過，18日開賽現場，卻只看到稀稀落落的群眾，不少座位區甚至整排無人，即使有觀眾的座位區，看起來也十分鬆散，與想像中落差甚大。
(中時)
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