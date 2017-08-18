爭相來看荷蘭健美水男孩？座位冷冷清清

原以為會大爆滿的水球賽事，在荷蘭隊對上義大利隊時，並沒有滿座的情況。(邱立雅攝)

世大運水球賽首日門票超搶手，賽前全數售光，民眾在現場買不到票，甚至還有韓國來的親友團也無法入場。實際進入場館，卻發現場內不如想像爆滿，甚至還有部分座位整區空蕩蕩。

賽前在網路上討論度超高的荷蘭隊，以一張展露健壯身材的寫真照，瘋傳整個社群網路，據說門票銷售狀況由黑翻紅，不少人也在網路上徵求水球賽事門票。

不過，18日開賽現場，卻只看到稀稀落落的群眾，不少座位區甚至整排無人，即使有觀眾的座位區，看起來也十分鬆散，與想像中落差甚大。

(中時)