好熱！7月地球陸地溫度創史上最高
近幾個月來各地頻頻遭熱浪襲擊，北半球熱的就像是一個大烤爐，美國國家海洋及大氣總署（NOAA）表示，2017年7月是1880年開始有紀錄以來，第2個高溫的月份，僅以0.09度華氏低於2016年7月奪下的最高紀錄，不過在全球陸地溫度這項紀錄上奪下了史上最熱的紀錄。
美國國家海洋及大氣總署17日表示，2017年7月的全球平均溫度61.89度華氏，僅和讓去年7月測得的史上最高溫差了0.09度華氏，不過在上個月的地球陸地溫度則是創下自1880年有紀錄以來最高溫，高達59.96度華氏（15.5度攝氏），超過之前的紀錄保持月份 ─ 2016年7月1/7度華氏。
NOAA氣候科學家克勞奇（Jake Crouch）對此表示，測量地球陸地溫度很重要，因為這是人類所住的地方，他也說今年的高溫非常不尋常，因為今年沒有像2016年一樣受到聖嬰現象的影響，但許多地區仍出現了令人難以忍受的高溫，今年的高溫來自長期的人為暖化。
不過就幾天前美國太空總署（NASA）使用較新的海洋測量方法，和美國國家海洋及大氣總署不同，將北極的數據也涵蓋在測量方式內，測的了出2017年7月是史上來最熱的月份。
(中時電子報)
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