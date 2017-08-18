太妍印尼機場遇襲崩潰大哭 SM娛樂回應了

太妍在印尼機場遇襲。(取自tell0n._IG)

韓團「少女時代」隊長太妍昨(17日)單獨前往印尼參加公開活動，在機場受到大批粉絲包圍，過程中混亂不已，太妍胸、臀因此受襲，嚇到坐在地上崩潰大哭，令粉絲心疼痛批為何經紀公司SM娛樂沒有配保鑣跟隨？對此，SM娛樂今(18日)回應，稱以後會更注意藝人安全，強化警衛。

太妍昨日在印尼機場遇襲，受到不小驚嚇，對此SM娛樂今早稱太妍已恢復平靜，但仍擔心粉絲是否受傷，主辦方也為此道歉，承諾會加強保安，離開時不會再發生問題。

另外，SM娛樂也稱，公司方面特別注意藝人的安全問題，更加強化警衛。

(中時電子報)