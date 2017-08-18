侯友宜挨批作秀 新北市府：只有汗水 沒有口水

市長朱立倫當天在應變中心內了解災情。（葉書宏翻攝）

0815全台大停電，民進黨新北市議會黨團今（18）日在議會舉行記者會，議員們認為副市長侯友宜痛批台電總經理鍾炳利是作秀；對此，新北市政府回應，所有市府同仁，救災為先，「只有汗水，沒有口水」。

新北市政府表示，市長朱立倫當天在應變中心，掌握各地是否有民眾受困電梯、交通號誌中斷是否恢復、醫院及各社福機構供電是否正常，以及全市29區停、復電情況等，直至當晚10時，全市都已確定恢復電力供應，沒有人員災情傳出，才離開應變中心。

其中，當天晚間8時30分左右，到與前北市府團隊餐敘現場，向前台北市長郝龍斌及前台北市府同仁，握手致意，停留約10分鐘，隨即返回應變中心。

另外，議員認為副市長侯友宜當天作秀成分居多，新北市政府表示，當天傍晚應變中心開設後，台電雖有人員派駐應變中心，但對於即將進行的分區限電，究竟從哪開始？何時開始？何時結束？或是又將輪到那一區？始終無法答覆，形同「有進駐，卻沒任何幫助」的情形，甚至他多次聯絡總公司，也一直沒有獲得答案。

新北市政府表示，副市長在沒有任何情資可供判斷下，根本無法將警消等緊急救援同仁，只能將新北市當時所處的緊急狀況，及可能的危機，據實告知對方，只希望能更快速，更確實的獲得停電訊息，好進行救援人力的調派，市府立場沒有改變「沒有核安，就沒有核能」。

(中時)