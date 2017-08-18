花蓮》夏日減塑運動 即日募資千面三角旗

市長魏嘉賢今與門諾醫院副院長楊緒南、醫護人員及志工一起製作花蓮運景三角旗。（張祈攝）

門諾醫院醫護人員及志工一起製作三角旗。（張祈攝）

市長魏嘉賢（右）與門諾醫院副院長楊緒南（左）今也一起製作三角旗響應。（張祈攝）

夏日減塑運動一起來，花蓮市公所、黑潮基金會將於這個月底舉辦「海事集」，讓民眾透過參與市集學習環保與減塑生活的智慧，坐落海邊的門諾醫院今為響應市集，利用廢布料製作三角旗裝飾活動，黑潮海洋文教基金會張卉君說，減塑一點也不難，讓一件物品用久一點，就是環保了。

花蓮市公所「回藍•海是生活節」系列活動之一的海事集將在8月25日起一連兩天在二二八和平公園與北濱公園登場，主要提倡「減塑」的生活態度，為妝點活動現場，協辦單位黑潮海洋文教基金會發起「花蓮願景三角旗」製作，希望能募集到1千面。

發起花蓮願景三角旗的黑潮海洋文教基金會，執行長張卉君說，在生活中要落實環保其實並不難，不需特地買環保餐具、環保杯、環保袋，而是回頭看看自己所擁有的一切，找出什麼是可以重複使用的，甚至是將它們轉換成另一個物品，重新創造出價值。

市長魏嘉賢今與門諾醫院副院長楊緒南、醫護人員及志工一起製作三角旗「笑口大開的鯨魚在海面上噴水，連眼睛都充滿著笑意」是魏市長畫出對花蓮的願景，他說，希望藉由意象來呼籲大家對環保生態的重視。

楊副院長則畫出「鯨魚在波濤中游水」，他說，大家要重視生態，讓地球不再發燒，才不會被塑膠等垃圾所淹沒。為募集1千面旗子，花蓮市共有11間店家及單位響應，民眾可在本月20日前往店家，就能在海事集留下痕跡。

(中時)