樂陞案 日商百尺竿頭負責人等連帶判賠46億

喧騰一時的日商百尺竿頭收購樂陞科技破局案，導致上萬名投資人損失，投保中心去年對百尺竿頭持有約7億元的樂陞股票提出假扣押獲准後，為維護投資人權益，進一步向百尺竿頭及日籍負責人樫埜由昭、樂陞大股東百尺竿頭關係企業「Mega Cloud」公司提告求償46.299億元。台北地方法院今(18)日審結宣判，法官全數判准。

本案審理期間，挨告的百尺竿頭公司及日籍負責人樫埜由昭等3人，全部未到庭也未委託律師等人出庭陳述，法官是依民事訴訟一造缺席辯論程序結案宣判。本案可上訴。

依金管會證期局的統計，樂陞受害投資人，向投保中心登記人數多達1萬9526人，占總應賣人數95%，總求償金額46.299億。除投保中心去年10月6日向北院遞狀提告求償。除本案，投保中心後續也對樂陞公司提告求償，因樂陞案當初公開收購金額約29億元，推估日後投資人可求償金額應與此金額相差不大。

另立法院財政委員會去年也決議，投保中心另代受害人向擔任樂陞公開收購案的股務代理機構、財務顧問的中國信託銀行及中信證券求償。投保中心去年與中信銀行與中信證券達成協議，合計給付5億元補償金給授權的受害投資人；這也是投保中心拿到手的最高求償金額，以兩萬多位投資人計算，每張應賣股票最多可獲1.4萬元的賠償。

樂陞負責人許金龍等人涉嫌編製公告不實財務報告及公開說明書，並操縱樂陞公司股票價格、從事內線交易、非常規交易等證券詐欺不法行為，遭北檢依違反證交法等罪起訴，目前北院審理中。

(中時)