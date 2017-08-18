配合世大運五星級飯店出新招 礁溪老爺迎賓大廳變羽球場
世界大學運動會將在明（19）日開幕，羽球是台灣奪牌的強項之一，礁溪老爺大酒店也結合世大運的氛圍，仿效台北捷運車箱內變裝的做法，將飯店迎賓大廳化身成一座標準羽球場，每天下午也都會舉辦羽球趣味賽，讓住宿房客可以在飯店大廳一展身手，也讓飯店內更有休閒、度假的氣息。
礁溪老爺大酒店一向懂得結合時事議題，不時在飯店內出新招、玩花樣，此次結合世大運的舉辦，乾脆將迎賓大廳來個小變裝，三、兩下就弄出了1座標準的羽球場，今天並特別邀請羽球國手白馭珀與二城國小羽球隊的小球員，來場一對二的友誼賽。
而在世大運期間，飯店也天天從下午4點開始，舉辦羽球趣味競賽，讓住宿房客下場小秀球技，此外，飯店另有啤酒促銷、創意香蕉甜點、賽事實況轉播等活動，讓住宿遊客在輕鬆享受度假的時光，也不會錯過世大運的精彩比賽內容，並且為中華隊的國手們加油。
(中時)
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