分散首都壓力 顏純左提遷都台南

（16：44更新）台南擁有文化首都之稱，為台灣最早建立的城市之一，台南市民進黨黨部主委同時也是爭取下屆台南市長選舉提名的顏純左，提出「還都台南」政策，希望將總統府遷都台南，讓台南成為台灣政治中心，翻轉台灣的競爭力。

顏純左表示，台南早期也曾是台灣的首府，更有府城的名稱，有鑑於台北目前集台灣政治、行政、經濟、金融為一體，首都壓力緊繃，若能將總統府遷至台南，並把行政院、立法院移至台中，不僅能縮短南北往返的行政流程，也能分散風險。

顏純左認為，台灣應把「政治中心」、「行政中心」、「經濟中心」、「工業中心」分散各地，不只是帶動台南的發展，而是讓各地均衡發展，不是把雞蛋集中放在同一個籃子，如此一來，才能增加台灣與世界競爭的能力。

(中時)