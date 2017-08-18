中信釋出肯恩 新洋投銳力最快本周出賽

中信兄弟肯恩下半季表現平平，今確定遭到球團釋出。(資料照 中央社)

中信兄弟洋投肯恩今確定遭球團釋出，新洋投銳力將註冊一軍，目前確定會隨隊前往澄清湖棒球場，最快本周就會出賽。

新洋投銳力，本季至今在二軍出賽3場，拿下2勝0負，自責分率僅2.57，最後一場出賽是在15日對上桃猿二軍，僅投2局沒有被擊出安打就退場休息。

被釋出的洋投肯恩，本季17場出賽共拿下8勝6負，不過近3場先發表現平平，而且都未投滿6局，自責分率也節節升高，也成為中信趕在831洋將大限之前釋出的洋投。

(中時電子報)