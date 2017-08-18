宜縣府推中元節紙錢集中燒 方便、慎重、有誠心

宜蘭縣環保局邀請寺廟、超商、連鎖超市等民間單位，一同協助推行中元節紙錢集中燒的政策。（胡健森攝）

近來因環保與宗教習俗衝突，引發政府與民間的對立事件，宜蘭縣政府配合中元節將至，今年再度力推中元普渡「紙錢集中燒」政策，並針對包括宜蘭市、羅東鎮、頭城鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉等人口密集的鄉鎮市，與境內4大超商及2家連鎖超市、數10間的寺廟等合作，共設置143處紙錢集中代收點，提供民眾就近免費代收紙錢集中燒的服務。

環保局長周錫福表示，為降低民眾的疑慮及負面觀感，宜蘭縣紙錢集中燒的做法相當慎重，會先請法師對焚化爐舉行淨爐儀式，同時有送入紙錢焚燒的專用爐口，而在焚燒紙錢的同時，並不會與其他的垃圾一起燒。

周錫福說，環保局在「尊重民俗及兼顧環保」的原則下，希望大家能一起響應普渡紙錢集中燒的政策，暨環保又健康，也不會少了誠心及敬意。

根據縣環保局統計，包括社區、廟宇、市場、機關等，近5年來參與中元節紙錢集中的單位確實越來越多，從最早的63個單位，至去年已經增加至96個單位，而單就中元節紙錢集中的數量，更從5年前的45.7公噸，攀升到103.4公噸，顯示在環保意識抬頭，以及縣府有心推動下，民眾對於紙錢集中燒的接受度越來越高。

(中時)