高雄》5個月大男童遭虐 生母同居男友羈押

5個月男童疑似遭虐，有人看不下去在臉書上PO文。（呂素麗翻攝）

高雄市1名5個月大男童疑似遭生母同居男友施虐，因嘔吐吃不下送醫，臉部、腹部有多處瘀傷，頭顱骨折、硬腦膜下出血，經診療入住醫院兒科加護病房，社會局受理通報後隨即緊急安置男童，男童目前暫時沒有生命危險；而男童生母男友因涉嫌重大，法院已裁定聲押禁見，全案依重傷害案偵辦。

昨天有人在臉書「爆料公社」PO文，指5個月大男童疑似遭虐；社會局除立即回應外，今天也公佈處理情形，此案早在14日就介入處理了，男童也緊急安置在醫院加護病房。

社會局表示，8月14日男童因嘔吐吃不下，經生母送醫，醫師發現男童臉部、腹部有多處瘀傷，頭顱骨折、硬腦膜下出血，疑似受虐，立即通報社會局。

社會局指出，受理通報後隨即緊急安置男童，安排高雄市兒少驗傷醫療整合中心醫療團隊驗傷鑑定，研判男童臉部瘀傷是遭人掐傷及摑掌所致。

而男童生母說「洗澡時跌倒」，與孩子傷勢不吻合，社會局通報警方，檢察官指揮偵辦，經偵訊認男童生母男友涉嫌重大，法院已裁定聲押禁見，全案依重傷害案偵辦。

社會局說，本案為首次通報，後續社會局續協助繼續安置、生活照顧及醫療復健等。

(中時)