差事劇團《解密．潘朵拉》 將於台中國家歌劇院登場
擅以反映社會問題，將劇場帶入社區生活的差事劇團，將於9月2日、3日在台中國家歌劇院中劇院，推出由台、韓、日聯合製作的最新作品《解密．潘朵拉》，連結東西方神話與當代網路虛擬世界，探討科技帶來貧富落差及人類困境，與觀眾一起解密。
差事劇團在九二一大地震時進入石岡等災區，成立「石岡媽媽劇團」；近幾年來投入「市民劇場」，也協助南洋姐妹會成立劇團，專精民眾劇場型態的表演，在亞洲地區扮演重要角色。台中國家歌劇院今天舉辦由差事劇團最新作品《解密．潘朵拉》宣傳記者會。
國家歌劇院總監王文儀表示，基層的聲音應該要被挖掘出來，差事劇團藝術總監鍾喬率領的團隊反映社會問題，於現代劇場中融合在地歷史及生活經驗，產生啟發、互動的影響力，將來自民眾的力量匯結在劇場演出。
差事劇團藝術總監鍾喬表示，近10年來，經濟、生態及地球暖化及貧富差距等危機，猶如神話故事一般打開了「潘朵拉盒子」放出災難，藉由戲劇再度地打開盒子，或許會找到危機下的「希望」，連結東西方神話與當代網路虛擬世界，探討科技帶來的人類新困境。
《解密．潘朵拉》除了有韓國演員與舞台設計外，並邀請大提琴家坂本弘道，擔任音樂設計及現場大提琴演奏，他常在演出中透過鋸子、電鑽等工具，以鮮明的個人風格，詮釋人性的掙扎之聲。台中場則由在地「九天民俗劇團」加入演出，將展現不同於以往八家將和陣頭的演出，令人期待。
(中時)
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