W泳池畔「夏日冰淇淋快閃店」 放空好去處

「爆米香荔枝蜜紅茶」霜淇淋，8月19、20日WOOBAR限定期間販售，售價180元／單點。（徐力剛攝）

甜點「高桂的騎士」薑母黑糖起司蛋糕，綿密蛋糕體有淡淡黑糖香，售價400元／單點。（徐力剛攝）

「紅袍女祭司」蜜香紅茶柑橘烤布蕾口感偏甜，適合喜愛甜食族群，售價400元／單點。（徐力剛攝）

WOOBAR全新調酒「米菓」，以蜷尾家爆米香荔枝蜜紅茶冰淇淋為靈感設計，售價500元／單點。（徐力剛攝）

專業調酒師製作美味調酒，滿足顧客味蕾。（徐力剛攝）

台北W飯店攜手蜷尾家，在10樓WOOBAR打造「W蜷力遊戲冰與酒之歌」快閃店，8月19日起至8月27日止限期快閃，全新口味冰淇淋、調酒與甜點，想嘗鮮消費者不可錯過。冰淇淋、調酒、甜點任選雙組合現折100元，3種全組合優惠價888元。

蜷尾家以WOOBAR調酒「台北驢子」為發想，首次嘗試製作酒類冰品「水蜜桃蘋果桂花伏特加」口味，此款冰淇淋強調不加牛奶，水果香氣混合冰涼口感，搭配伏特加特有香氣令人回味;另一冰淇淋口味「爆米香荔枝蜜紅茶」以台灣阿里山紅茶為基底，淋上些許荔枝蜂蜜提升香氣，再撒上有機米脆片與爆米花增加口感，此款口味9月將代表台灣前往義大利參加世界冰淇淋大賽總決賽。冰品分霜淇淋與義式冰淇淋2種，其中霜淇淋僅8月19、20限定期間販售。

調酒部分，「台北驢子」以浸泡台灣黃金山桂花高粱酒為基酒，加入桂花糖漿、薑汁汽水與檸檬汁調和，口感清爽無負擔;「米菓」以清酒為基底，搭配荔枝果泥、洛神花茶與蛋白製作，最後加入米香點綴。蛋糕有「高桂的騎士」薑母黑糖起司蛋糕、「紅袍女祭司」蜜香紅茶柑橘烤布蕾2款，建議搭配冰淇淋享用滋味絕佳。

★中時電子報提醒您:飲酒過量 有害健康!

(中時)