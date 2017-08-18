W泳池畔「夏日冰淇淋快閃店」 放空好去處
台北W飯店攜手蜷尾家，在10樓WOOBAR打造「W蜷力遊戲冰與酒之歌」快閃店，8月19日起至8月27日止限期快閃，全新口味冰淇淋、調酒與甜點，想嘗鮮消費者不可錯過。冰淇淋、調酒、甜點任選雙組合現折100元，3種全組合優惠價888元。
蜷尾家以WOOBAR調酒「台北驢子」為發想，首次嘗試製作酒類冰品「水蜜桃蘋果桂花伏特加」口味，此款冰淇淋強調不加牛奶，水果香氣混合冰涼口感，搭配伏特加特有香氣令人回味;另一冰淇淋口味「爆米香荔枝蜜紅茶」以台灣阿里山紅茶為基底，淋上些許荔枝蜂蜜提升香氣，再撒上有機米脆片與爆米花增加口感，此款口味9月將代表台灣前往義大利參加世界冰淇淋大賽總決賽。冰品分霜淇淋與義式冰淇淋2種，其中霜淇淋僅8月19、20限定期間販售。
調酒部分，「台北驢子」以浸泡台灣黃金山桂花高粱酒為基酒，加入桂花糖漿、薑汁汽水與檸檬汁調和，口感清爽無負擔;「米菓」以清酒為基底，搭配荔枝果泥、洛神花茶與蛋白製作，最後加入米香點綴。蛋糕有「高桂的騎士」薑母黑糖起司蛋糕、「紅袍女祭司」蜜香紅茶柑橘烤布蕾2款，建議搭配冰淇淋享用滋味絕佳。
★中時電子報提醒您:飲酒過量 有害健康!
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。