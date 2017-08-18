深夜講堂、12強咖啡分享會 魚池鄉「雙享泡」
推動「3寶加1咖」，南投縣魚池鄉公所自5年前開始，邀名家持續辦咖啡研習課程；最近，更體貼農友作息時間，從8月中旬到9月底推出「深夜講堂」，請咖啡杯測師及茶改場製茶專家利用晚間到鄉公所授課，農民得以免報名、免費自由參加實作與學習。
另，鄉公所自去年起連續邀請曾獲全國賽冠軍的咖啡農及業者，舉辦「台灣咖啡12強+1」冠中冠邀請賽，咖啡產銷班長吳永欽最近利用賽事人脈取得此13款全台最佳咖啡豆，在翠林農場舉行分享會，總共彰、雲等5縣市30多名咖啡農齊聚觀摩學習。
中寮鄉麒麟咖啡林毓臻，以及來自南投市的王梓安與簡志宏、彰化員林的洪千慧表示，有機會同時品嘗10多款台灣咖啡冠軍豆，並在現場學習最頂級的烘焙、研磨、萃取及沖泡技術，不光「受益匪淺」，而是很幸福、收穫很豐碩的盛會。
魚池鄉「3寶加1咖」指的是紅茶、香菇、蘭花等3樣高居全台產量第1的特色農產，以及近年崛起的咖啡新產業。
「深夜講堂」課程安排茶葉改良場魚池分場茶作課長蘇彥碩主講《茶感官品評》、《特色茶介紹》、《茶與水質》等12堂課，以及蠻荒咖啡知名杯測師黃嘉宏主講《咖啡杯測技巧與實作》、《烘豆概論》、《烘豆實作》合計12小時課程。
另有SCAA國際級杯測師吳原炳的高階課程，這部分是針對技能認證考試而開的專業課程，必須付費且限定名額，昨(17)日在日月星舞咖啡莊園操作烘豆課程，萃取與杯測則於今(18)日在鄉公所上課。
白天與晚上、入門與進階、紅茶與咖啡兼顧，魚池鄉的日月潭紅茶、日月潭咖啡堪稱為「雙享泡」！
(中時)
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