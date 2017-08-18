吃貨不能錯過！上榜全球50人氣美食的7道泰式料理

「魅力驚喜泰國之味」激發遊客和美食家展開泰國美食之旅，前往泰國各地知名餐廳品嚐招牌菜，並透過食物探索泰式風格。(圖/泰國觀光局提供)

CNN旅遊讀者票選的「世界50大最佳美食排行榜」，其中泰菜與美式料理人氣料理不相上下，泰國菜共有7道上榜。(圖/泰國觀光局提供)

炎炎夏日，酸辣泰菜最開胃。CNN旅遊最新公布由讀者票選的「世界50大最佳美食排行榜」，其中泰菜與美式料理人氣料理不相上下，泰國菜共有7道上榜，排名第4泰式酸辣湯人氣最夯，喜愛吃泰菜的吃貨可不能錯過。

泰國料理美味誘全球，屢屢登上國際版面。CNN旅遊上月更新公布的世界50大最佳美食排行榜，由臉書粉絲頁3萬5千名讀者投票票選，其中共有7道泰國菜上榜，包括：泰式酸辣湯名列第4名、泰式木瓜沙拉名列第6、瑪莎曼咖哩名列第10名、綠咖哩名列第19名、雞肉炒飯名列第24名、和辣豬肉沙拉名列第36名。

泰國觀光局表示，「魅力驚喜泰國之味」激發遊客和美食家展開泰國美食之旅，前往泰國各地知名餐廳品嚐招牌菜，並透過食物探索泰式風格，再再顯示泰國料理如何成為世界級的美食體驗。

此外，泰國觀光局為推廣泰菜美食文化，亦與米其林旅遊夥伴合作出版「曼谷米其林指南」，以及與法國高特米魯廚師帽美食評鑑合作出版雙語的「2018高特米魯廚師帽美食評鑑泰國指南」；且計畫2018年5月將於泰國主辦聯合國世界觀光組織之美食觀光會議，讓全球饕客更為認識泰國菜的奧秘。

(中時電子報)