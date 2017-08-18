南投縣整合住宅補貼 8月底前受理申請

南投縣整合住宅補貼，8月31日前在縣府2樓建設處城鄉發展科、及各鄉鎮市)公所皆可免費索取申請書，或逕至縣府建設處網站表單下載申請，於受理截止日前，備妥資料文件，以掛號郵寄或送至城鄉發展科旁單一窗口受理處辦理（A棟2樓，電話049-2220711），縣府呼籲有租屋、購置、修繕需求，且符合申請資格民眾踴躍申請。

(中時)