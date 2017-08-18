基本工資審議結果出爐 月薪調漲至22k 時薪140元

基本工資審議委員會結果出爐，明年基本工資調漲4.72％，月薪將從21009元調漲至22000元，時薪則是133元調漲至140元。（本報資料照片）

今日勞動部召開基本工資審議委員會，從上午10時開始進行討論，約莫到下午近5時終於結果出爐，決定明年基本工資調漲4.72％，月薪將從21009元調漲至22000元，時薪則是133元調漲至140元。

去年會議結論決議調整5％，基本工資月薪為21009元，時薪133元，今年勞方喊出希望調漲31％，月薪來到2萬7711元，時薪則為160元；但資方也不斷丟出軍公教先調薪、一例一休等相關問題，要求政府暫緩調漲基本工資。

先前一度傳出官方屬意此次調漲5％，月薪來到22059元，時薪則為140元，但遭到勞動部否認，不過最後結論相去不遠，決議調漲4.72％，月薪調漲至22000元，時薪則一樣是140元，最終結果仍要報請行政院核定。

(中時)