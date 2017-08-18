南韓部隊炮擊訓練發生爆炸 1死6傷

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駐紮於江原道鐵原郡葛末邑芝浦裏的南韓陸軍部隊18日下午 進行K-9自行火炮射擊訓練時發生爆炸意外，造成7名士兵受傷，其中1人身亡。

軍方有關人士表示，事發時火炮內部突然著火，原因不明。據悉，訓練場上佈置有10多門火炮，其中第5門發生爆炸事故，事故原因正在調查。

(中時)