普渡紙錢集中焚燒 高市環保局為焚化爐灑淨
中元普渡即將來臨，高市環保局續推「以功代金、紙錢集中焚燒」等空汙防治政策，為尊重祭祀文化傳統，18日特別邀請佛光山法師，在南區資源回收廠舉行祈福法會並灑淨焚化爐，昭告今年中元普渡活動起跑。
高市環保局統計，2003年開始推動的紙錢集中燒化政策，收運紙錢數量當年28公噸，逐年增加，2016年達805公噸，顯見信眾已逐漸接受這項措施、採納減少燒金紙可防治空氣汙染的觀念。
此外，高雄市也積極推廣「中元普渡做功德」，「以功代金」自今年3月底開始，捐款通路新增統一超商，市民可透過全家、OK、萊爾富、統一超商等四大超商系統，捐助心路、家扶、勵馨、創世會等15家社福團體，以幫助弱勢的愛心來追思先人；截至今年7月底為止，捐款金額約67萬元。
高市環保局長蔡孟裕指出，近4年紙錢集中燒化、以功代金活動執行下來，平均每年可削減總懸浮微粒共2560公斤、懸浮微粒2260公斤、細懸浮微粒1760公斤，成果卓著。
(中時)
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