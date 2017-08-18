上半年大陸國內旅遊增速超預期 年增13.5％

大陸國家旅遊局今（18）日公布「2017年上半年旅遊統計資料報告」指出，今年上半年中國大陸旅遊增速超預期，大陸旅遊人數25.37億人次，較上年同期增長13.5％。其中，城鎮居民17.57億人次，增長15.8％；農村居民7.80億人次，增長8.5％。

總計，大陸旅遊收入2.17兆元人民幣（下同），增長15.8％。其中，城鎮居民花費1.71兆元，增長16.1％；農村居民花費0.46兆元，增長14.8％。

此外，入境中國大陸旅遊穩步增漲。上半年入境旅遊人數6,950萬人次，比上年同期增長2.4％，其中外國人1,425萬人次，增長5.8％。國際旅遊收入601億美元，比上年同期增長4.3％。

報告還稱，上半年出境旅遊平穩增長。2017年上半年，中國大陸公民出境旅遊人數6,203萬人次，比上年同期增長5.1%。

(工商)